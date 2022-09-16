Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli: 'Ben bir şey yapmadım'

16 Eylül 2022 Cuma, 07:01

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde 15 Eylül Perşembe saat 23.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi, Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçabilen motosikletin sürücüsü Atakan D., polis ekiplerince yakalandı.

Atakan D., gözaltına alındığı sırada "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savundu.

ÇALINTI ÇIKTI

Ekiplerce yapılan incelemede, motosikletin İnegöl Devlet Hastanesi otoparkından öğle saatlerinde çalındığı ve Mustafa Kılıçaslan'a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli polis merkezine götürülürken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.