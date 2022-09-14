Bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri, aynı büfeye satmaya çalıştı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46

Cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek, dolaptan enerji içeceklerini çaldı.

'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM' DEDİ

Enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.

İÇECEKLERİ BIRAKIP KAÇTI

Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.