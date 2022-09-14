Bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri, aynı büfeye satmaya çalıştı
Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan bir kişi, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek bu içecekleri satmak isteyince yakayı ele verdi. İşyeri sahibiyle tartışan hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek, dolaptan enerji içeceklerini çaldı.
'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM' DEDİ
Enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.
İÇECEKLERİ BIRAKIP KAÇTI
Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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