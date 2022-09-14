Bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri, aynı büfeye satmaya çalıştı

Taksim Metrosundaki büfeden enerji içeceği çalan bir kişi, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek bu içecekleri satmak isteyince yakayı ele verdi. İşyeri sahibiyle tartışan hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46
Bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri, aynı büfeye satmaya çalıştı
Abone Ol google-news

Cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek, dolaptan enerji içeceklerini çaldı.

'CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM' DEDİ

Enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi.

İÇECEKLERİ BIRAKIP KAÇTI

Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


hırsızlık hırsız

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler