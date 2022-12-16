Çaldığı otomobili, parçalarını söküp, ormana terk etti

Karaman'da çaldığı otomobilin bazı parçalarını söktükten sonra ormana terk eden Ömer Aytuğ yakalandı. Aytuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 12:05
Çaldığı otomobili, parçalarını söküp, ormana terk etti
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Olay, 9 Ekim günü Zembili Ali Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Aykut D. sabah işe gitmek için evden çıkıp, aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Plaka tanıma sistemi ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, aracı Karaman- Mersin kara yolunda ormanda terk edilmiş buldu.

Polis, yaptığı incelemede araçtaki ses sistemi, akü, bazı motor parçaları ve iç döşemelerin söküldüğünü saptadı. Polis, otomobili Ömer Aytuğ'un çaldığını ve parçalarını da sattığını belirledi. Aytuğ, dün evinde gözaltına alındı.

Ömer Aytuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 


KARAMAN otomobil tutuklama

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