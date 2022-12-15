Diyarbakır’da ışıklarda duran otomobile ateş açıldı: 2 yaralı
Diyarbakır’da, trafik ışıklarındaki otomobile başka araçtan tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralıları polis eşliğinde hastaneye götürdü.
Diyarbakır'da Karayolları Denetim İstasyonu kavşağındaki trafik ışıklarında M.H.E. (26) yönetimindeki otomobile, başka otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Araçta bulunan A.D. ve M.A.E., ağır yaralandı. Sürücü M.H.E., yaralıları trafik polisi eşliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ameliyata alındı.
M.H.E.’nin ifadesi alınırken, hastane önünde bulunan otomobilde inceleme yapıldı. Soruşturma sürüyor.
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