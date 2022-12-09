'Dünyanın en uzun adamı'nın doğum günü dileği boyuna uygun otomobil

09 Aralık 2022 Cuma, 11:02

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde 40 yıl önce dünyaya gelen ve 9 yaşından sonra boyu hızla uzayan Kösen, 2009'da 2 metre 51 santimetre boyu, 27 buçuk santimetre uzunluğundaki el ve 36 buçuk santimetrelik ayaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bu rekoru 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, 40'ıncı yaşını kutladı.

Evinde ailesiyle yeni yaşını karşılayan, üzerinde 'Boyun gibi ömrün de uzun olsun' ve '40 yaşında uzun adam' yazısı bulunan pastayı kesen Kösen, pastadaki mumları üflerken de tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış diledi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki sevenleri de telefonla arayarak ya da mesaj göndererek dev adamın doğum gününü tebrik etti.

"SULTAN KÖSEN MÜZESİ YAPILMASINI İSTERİM"

Sultan Kösen yeni yaşına sevdikleriyle bir arada girmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na 3 rekorla girdiğini anımsatan Kösen, "13 yıldır yeryüzünün yaşayan en uzun insanı ile en büyük ellere ve en uzun ayaklara sahip kişisi olarak unvanımı koruyorum. Bugün 40 yaşıma girdim. Ailem, arkadaşlarım, dostlarım bizleri yalnız bırakmadı bu mutlu günümde. Birlikte doğum günümü kutladım. 40 yaşıma girdim ama kalbim bir çocuk kalbi gibi, hiç yaşlanmıyor. 14-15 yaşındayım gibi geliyor" dedi.

Yeni yaşına girerken tüm dünya için güzel dileklerde bulunduğunu ifade eden Kösen, kendisi için de özel bir dilek dilediğini belirtti.

Kösen, "Kendim için de dileğim, boyum çok uzun olduğu için araba kullanamıyorum, bana, boyuma göre özel bir araba yapmalarını istiyorum. Bir de Mardin'de Sultan Kösen Müzesi yapılmasını isterim. İnşallah ilerleyen günlerde bunu hayata geçiririm." ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yeni sayısında da yer aldığını, ülkeyi temsil etmekten gurur duyduğunu anlatan Kösen, bugüne kadar 127 ülkeyi gezdiğini, yeni yaşında da Türkiye'yi gururla tanıtmayı sürdüreceğini kaydetti.