Çalık için gençlerden sarı maskeli eylem

CHP’nin Şile’de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde gençlik kortejinde buluşan gençler, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a destek için sarı maske taktı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın öncülük ettiği kortej, Şile Belediye Binası önünde toplanarak Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Yol boyunca “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Gençlerin taşıdığı döviz ve pankartlarda, demokrasi ve adalet vurgusu öne çıktı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak daha önce kanser tedavisi gören Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşirken, hastaneye sevkedilmişti. Hastaneden zayıflamış ve sarı maskeli hali görüntülenen Çalık'ın yeniden cezaevine gönderilmeden hemen önce çekilmiş fotoğrafı tepki çekerken, yurttaşlar Çalık'a destek için CHP mitinglerinde sarı maske takmaya başlamıştı.