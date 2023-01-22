Yer Samsun... Müzik sesine giden polis ceset buldu

Samsun'da sabaha karşı bir araçtan çıkan müzik sesi üzerine olay yerine giden polis aracın içinde 19 yaşındaki genci tüfekle vurulmuş halde cesedini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:20
Yer Samsun... Müzik sesine giden polis ceset buldu
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Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sabah karşı park halindeki bir otomobilden yüksek sesle çıkan müzik sesinden uykusundan uyanan mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis şoför kapısı açık park halindeki 07 FMB 68 plakalı Kartal marka otomobilden yüksek sesle müzik sesi geldiğini tespit etti.

Aracın yanına giden polis şoför koltuğundan 19 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırma sonucu Muğla Fethiye'de yaşayan Furkan Yıldırım'ın dün gece aracıyla Samsun'a geldiği öğrenildi.

Furkan Yıldırım'ın karnından vurulmuş olduğu ve ayağının yanında da yanında da tek kırma av tüfeği bulundu.

Yıldırım'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. 



Samsun ceset

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