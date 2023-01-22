Kapadokya'da ceset bulundu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Uçhisar Kalesi'nde, 20 yaşındaki Furkan Kavak ölü bulundu. Kavak'ın kaleden düştüğü değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sabah saatlerinde Kapadokya'da Nevşehir'e bağlı Uçhisar beldesindeki tarihi Uçhisar Kalesi'nde görevliler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekibi, Furkan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Kavak’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Beldede yaşayan Furkan Kavak’ın kaleden düştüğü üzerinde durulurken, polis olayla ilgili inlemelerini sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!