Kapadokya'da ceset bulundu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Uçhisar Kalesi'nde, 20 yaşındaki Furkan Kavak ölü bulundu. Kavak'ın kaleden düştüğü değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:47
Kapadokya'da ceset bulundu
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Sabah saatlerinde Kapadokya'da Nevşehir'e bağlı Uçhisar beldesindeki tarihi Uçhisar Kalesi'nde görevliler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibi, Furkan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Kavak’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Beldede yaşayan Furkan Kavak’ın kaleden düştüğü üzerinde durulurken, polis olayla ilgili inlemelerini sürdürüyor.



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