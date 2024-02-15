Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişi, lüks araç içerisinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:12
Çalışır vaziyetteki lüks araçta ölü bulundu
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Mudanya Devlet Hastanesi karşısında eczanelerin önünde plakalı lüks aracın farları açık ve çalışır vaziyette olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu jandarma ve Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler, aracın içeriden kilitli olduğunu görünce camları kırarak kapıyı açtı. Sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde yatan Z.A’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Z.A’nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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