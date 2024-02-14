Denizli'de acı olay... Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi!

Beyağaç ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ümmü Güden, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracının dere yatağına devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:51
Denizli'de acı olay... Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi!
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Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı.

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OLAY YERİNE GİDEN İTFAİYE EKİBİ KAZA YAPTI!

Bu arada Kale ilçesinden bölgeye giden Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracının kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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