Yemeksepeti, MS tanısı konulan emekçiyi işten attı: "Yanlış kararın farkındayız"
Çevrim içi yemek sipariş platformu Yemeksepeti, MS hastası olan çalışanı Zeynep Yenihan'ı işten çıkardı. Yenihan, daha öncesinde Yemeksepeti'nin reklam yüzü de olmuştu. Şirket, kamuoyundaki tepkilerin ardından ise özür dileyerek, "Yanlış kararın farkındayız" dedi.
Yemeksepeti'nde çalışan moto kuryelerden biri olan Zeynep Yenihan, hastalığı sebebiyle işsiz kaldı. MS teşhisi konulduktan sonra işine son verilen Yenihan, daha önce Yemeksepeti'nin reklam yüzü olmuştu.
HalkTV'den Gül Gündüz'ün haberine göre, anestezi uzmanı olan Zeynep Yenihan kendi alanında iş bulamadığı için Yemeksepeti'nde moto kurye olarak işe başladı. İşe başlamasının ardından bazı sağlık problemleri yaşayan Yenihan'a MS tanısı kondu.
MS tanısının ardından geçirebileceği nöbetlerden, yaşayabileceği görme bozukluklarından dolayı ağır işlerde çalışması yasak olduğu için moto kuryelik yapamayacağı için Yemeksepeti tarafından iş akdi feshedildi.
Yenihan, çalıştığı şirketin başka departmanlarında masa başında çalışabilecek personel aranıyor olmasına rağmen "teklif edilecek farklı bir bölüm yok" denilerek işten çıkartıldı.
Yemeksepeti, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Zeynep Yenihan’la ilgili fiziksel güç gerektiren işler yapamayacağı yönündeki doktor raporları nedeniyle alınan hızlı ve yanlış kararın farkındayız. Çok üzgünüz. Kendisine yeni pozisyonlar teklif edeceğiz, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a veda mektubu: "İşçi düşmanı bilirdik"
- Yemeksepeti boykotu başladı: 'Sepete atmıyoruz, sepetten atıyoruz'
- Yemeksepeti emekçileri 'işçi kıyımına son' demek için sahaya indi: 'Artık yeter'
- Yemeksepeti İşçi Komitesi 'sendika' yetkisini aldı: Sömürüye dur demenin vakti!
- Pandeminin kasklı kahramanları motokuryeler anlatıyor: ‘Sendikalaşmak ve insanca çalışmak istiyoruz’
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak
- Bakana pankartlı tepki
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- Erdoğan hakkında çarpıcı sözler
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Erdoğan'ın 'Adalar' kararı ile İBB'nin yetkisi alındı
- Biyolojik silah olarak kullanacaklar
- Akşener'in ziyareti öncesi 'MHP' gerginliği
- ''Bunun olma ihtimali yok''
- İzmir'de Bakan Soylu'ya protesto