Yemeksepeti, MS tanısı konulan emekçiyi işten attı: "Yanlış kararın farkındayız"

06 Kasım 2021 Cumartesi, 11:43

Yemeksepeti'nde çalışan moto kuryelerden biri olan Zeynep Yenihan, hastalığı sebebiyle işsiz kaldı. MS teşhisi konulduktan sonra işine son verilen Yenihan, daha önce Yemeksepeti'nin reklam yüzü olmuştu.

HalkTV'den Gül Gündüz'ün haberine göre, anestezi uzmanı olan Zeynep Yenihan kendi alanında iş bulamadığı için Yemeksepeti'nde moto kurye olarak işe başladı. İşe başlamasının ardından bazı sağlık problemleri yaşayan Yenihan'a MS tanısı kondu.

MS tanısının ardından geçirebileceği nöbetlerden, yaşayabileceği görme bozukluklarından dolayı ağır işlerde çalışması yasak olduğu için moto kuryelik yapamayacağı için Yemeksepeti tarafından iş akdi feshedildi.

Yenihan, çalıştığı şirketin başka departmanlarında masa başında çalışabilecek personel aranıyor olmasına rağmen "teklif edilecek farklı bir bölüm yok" denilerek işten çıkartıldı.

Yemeksepeti, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, "Zeynep Yenihan’la ilgili fiziksel güç gerektiren işler yapamayacağı yönündeki doktor raporları nedeniyle alınan hızlı ve yanlış kararın farkındayız. Çok üzgünüz. Kendisine yeni pozisyonlar teklif edeceğiz, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.