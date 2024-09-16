Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:19

Çalışma saatleri değişecek mi sorusu, esnek çalışma modeli konusuyla gündemle yer alıyor. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi? Mesai saatleri kısalacak mı?

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi,haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş." dedi.

Avvrupa'da emeklilik yaşının 65-67 olduğunu söyleyen Güler, "Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir." dedi.

"HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMEMİZ YOK"

Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok." dedi.