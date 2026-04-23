Çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Midyat ilçesine bağlı merkez Bağlar Mahallesi 846’ncı Sokaktaki inşaat halinde bulunan 3 katlı binada öğleden sonra feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; işçi Ahmet Müldür (50), dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve durumu ağır olan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müldür’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.