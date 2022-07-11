Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Mustafa Şahin (47), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Türkmen Mahallesi'nde Mustafa Şahin isimli işçi, 11 Temmuz sabah saatlerinde inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı.
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Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Şahin’in cansız bedeni Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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