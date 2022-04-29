Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı

29 Nisan 2022 Cuma, 10:44

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan AVM içerisindeki iş yerinde geçen pazar günü meydana geldi. İş yerinde kulaklıkların eksilmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntüleri izlemeye alındı.

Yapılan incelemede kulaklığı iş yeri çalışanı A.K’nın (28) aldığı tespit edildi. Yetkililerin polise haber vermesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri geriye dönük incelendi.

DEĞERİ 65 BİN TL

İncelemede 5 farklı zamanda 49 adet kulaklık çaldığı belirlenen şüpheli, iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 65 bin liralık kulaklık çaldığı tespit edilen A.K., "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliye, adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.