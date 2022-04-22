Maltepe'de '12 saniyede' far hırsızlığı

İstanbul Maltepe'de park halindeki otomobilin farları, hırsızlar tarafından 12 saniyede çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
22 Nisan 2022 Cuma, 10:17
Maltepe'de '12 saniyede' far hırsızlığı
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Zümrütevler Mahallesi'nde geçen günlerde gece saatlerinde 3 kişi içinde bulundukları otomobille, park halindeki başka bir otomobilin yanına yaklaştı. Şüphelilerden ikisi otomobilden inerek tek hamleyle aracın tamponunu söktü. Ardından da 12 saniye içinde otomobilin farlarını çalarak, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştılar.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bir şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir sürücünün otomobiliyle park halindeki aracın yanına yaklaştığı, otomobilden inen iki şüphelinin aracın tamponunu sökerek farları aldığı ve otomobilleriyle olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.


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