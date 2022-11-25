Çalıştığı restoranda ölü olarak bulundu
Diyarbakır'da gece bekçisi Mehmet T. (36), sabah saatlerinde çalıştığı restoranda ölü bulundu.
Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T. (36) sabah işyerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.
Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere Emniyet'e götürdü.
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