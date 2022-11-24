Kocaeli'nde kadın cesedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, köprü altında çıplak kadın cesedi bulundu.

DHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 17:47
Kocaeli'nde kadın cesedi bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde çelik köprü altında bir kadının çıplak şekilde hareketsiz yattığını görenler 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek.

Polis, soruşturma başlattı.


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