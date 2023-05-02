Cambridge Analytica nedir? Cambridge Analytica skandalı nedir? 'Cambridge Analytica'cılık ne alama geliyor?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:34

Cambridge Analytica, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun Cambridge Analytica ile ilgili sözlerinin ardından yurttaşlar "Cambridge Analytica nedir? Cambridge Analytica skandalı nedir? Kılıçdaroğlu'nun Cambridge Analytica uyarısı ne anlama geliyor?" sorularının cevabını arıyor.

KILIÇDAROĞLU CAMBRIDGE ANALYTICA İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!" ifadelerini kullandı.

CAMBRIDGE ANALYTICA NEDİR?

Cambridge Analytica Ltd (CA), seçim süreçleri sırasında dijital varlıkları, veri madenciliği, veri brokerini ve veri analizini stratejik iletişim ile birleştiren bir İngiliz siyasi danışmanlık firmasıydı.2013 yılında SCL Group'un bir dalı olarak kurulmuştur. İflas da dahil olmak üzere yasal işlemlerle operasyonları kapattıktan sonra, SCL Group üyeleri Emerdata Limited tüzel kişiliği altında faaliyetlerine devam etmektedir.İlgili şirketler hala mevcut olmasına rağmen, CA Facebook-Cambridge Analytica veri skandalı sırasında 2018'de faaliyetlerini bitirdi.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI NEDİR?

Cambridge Analytica skandalı, dünya genelinde büyük yankı uyandıran bir olaydır. Bu skandal, Cambridge Analytica isimli İngiliz veri analizi şirketinin, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini toplayarak ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kampanyasına destek vermek için kullanmasıyla ortaya çıktı.

Skandalın patlak vermesiyle birlikte, Facebook'un veri güvenliği politikaları sorgulanır hale geldi. Cambridge Analytica'nın, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini toplama yöntemi ise oldukça kurnazca ve etik olmayan bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Şirket, bir uygulama aracılığıyla kullanıcılardan izin alarak onların profil bilgilerine erişim sağlamıştı. Ancak bu izin, yalnızca uygulamayı kullanan kişinin verilerine erişim sağlamak için kullanılması gerekiyordu. Cambridge Analytica ise bu verileri, uygulamayı kullanan kişinin arkadaşlarının verilerine de erişmek için kullanmıştı.

Böylece, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verileri Cambridge Analytica tarafından toplanmış ve Trump'ın kampanyası için kullanılmıştı. Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de ABD Kongresi'nde ifade vermek zorunda kalmıştı.

Cambridge Analytica skandalı, sadece Facebook'un veri güvenliği politikalarını değil, aynı zamanda diğer şirketlerin de veri toplama yöntemlerini sorgulamamıza neden oldu. Kişisel verilerimizin nasıl kullanıldığına dair daha fazla şeffaflık talep edilirken, bu skandalın etkileri hala devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN CAMBRIDGE ANALYTICA UYARISI NE ANLAMA GELİYOR?

Kılıçdaroğlu paylaşımında, Altun ile İletişim Başkanlığı'nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu suçlamaya Twitter hesabından yanıt verdi ve Kılıçdaroğlu’nun iftira atarak “dedikodu siyaseti” yaptığını söyledi.

Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer alan diğer isimlerin, başkan yardımcıları ve bilgi işlem daire başkanı olduğunu belirtti.

Altun, açıklamasında “Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyoruz” ifadesini de kullandı.