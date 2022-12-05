Çambükü'ne sabah baskını: Mahkeme süreci bitmeden iş makineleri köye girdi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:51

Amasya Valiliği, Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nün arazisine organize sanayi bölgesi (OSB) yapmak için diretiyor. Bölgeye OSB yapılacağı gerekçesiyle köylülerin, ceviz, bamya, şeftali, mısır ekili tarlaları yok ediliyor.

İŞ MAKİNELERİ KÖYE GİRDİ

Son olarak, hukuki süreç devam etmesine karşın iş makineleri, jandarma eşliğinde köye girdi.

Köylüler ise tek geçim kaynağı 1000 dönümlük arazilerine OSB yapılmasını istemiyor.