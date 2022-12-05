Çambükü'ne sabah baskını: Mahkeme süreci bitmeden iş makineleri köye girdi
Çambükü’nde hukuki süreç devam etmesine karşın, bugün iş makineleri jandarma eşliğinde köye girdi. Köylüler, mahkeme süreci bitmeden tarlalara girilmesine büyük tepki gösterdi.
Amasya Valiliği, Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nün arazisine organize sanayi bölgesi (OSB) yapmak için diretiyor. Bölgeye OSB yapılacağı gerekçesiyle köylülerin, ceviz, bamya, şeftali, mısır ekili tarlaları yok ediliyor.
İŞ MAKİNELERİ KÖYE GİRDİ
Son olarak, hukuki süreç devam etmesine karşın iş makineleri, jandarma eşliğinde köye girdi.
Köylüler ise tek geçim kaynağı 1000 dönümlük arazilerine OSB yapılmasını istemiyor.
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