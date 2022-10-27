Çambükü’nde OSB’ye karşı direnişi sürüyor: 'İşgalci değiliz köyümüzü koruyoruz'

27 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köylüleri, arazilerine yapılmak istenen Organize sanayi bölgesine (OSB) karşı direnişlerini sürdürüyor.

Amasya Ticaret Odası Başkanı Murat Kırlangıç ile AKP Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, OSB ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaların birbiriyle aynı olması dikkat çekerken, açıklamada köylülerin “işgalci” oldukları ve yıllardır “haksız kazanç” sağlaklarına dair ifadeler yer aldı.

Köyün eski muhtarı Menderes Dönmez, ticaret odası ve AKP il başkanının yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Köylünün işgalci olmadığını vurgulayan Dönmez, “1995 yılında dönemin kaymakamı Ali Kazgan, Mal Müdürü Salim Öz köyümüze gelerek arazilerin bize dağıtılmasına tanıklık etmişlerdir. Köylü burasını işgal etmedi, burası ekip, biçmek için köylüye verildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bölgede teraslama, toprak ıslahı ve sulama için su kanalı yaptı. Toprak parsellendi, kura ile köylüye dağıtıldı. Köylü buraya zorla girmedi, burasını köylüye o zamanın yöneticileri verdi, şimdiki yöneticiler de köyümüzü kökünden yok etmek istiyorlar” diye konuştu.

"ARAZİYİ DSİ VERDİ"

Eski Taşova Kaymakamı Ali Kazgan, arazinin 1995’te DSİ “İyi Tarım Projesi” kapsamında köylüye verildiğini belirtti. Kazgan, “Çambükü köyüne toprak kazandırmak kaymakamlık olarak bizim bir uygulamamız değil. Taşova kaymakamlığı yaptığım dönemde topraklar köylüye kurayla verildi. Çiftçilerin gelir durumu iyileştirilsin amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Hazineye ait yerleri insanlar kullanır ve karşılığında ecrimisil öderler” ifadelerini kullandı.

KÖYÜN LEHİNE OLAN RAPOR İPTAL

Çambükü köylülerinin avukatı Selim Saray bilirkişi heyetinin köye gelerek incelemelerde bulunduğunu ve yüzde 80 oranında köylülerin lehine olan bilirkişi raporu hazırlandığını belirtti. Saray şu şekilde konuştu: “Yüzde 80’i köy lehine olan bilirkişi raporu Amasya Valiliği’nin şikâyetiyle iptal edildi. 4 Kasım’da yeniden bölgede keşif yapılacak ve yeniden rapor hazırlanacak. OSB lehine bir rapor yazılması için geldiler, 30 yıllık meyve ağaçlarını, bamya, mısır tarlalarını dümdüz ettiler. İstedikleri gibi bir rapora zemin hazırlamış oldular.”