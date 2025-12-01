Cami avlusunda şüpheli çanta paniği!

Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yurttaşlar, caminin avlu bölümünde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti.

3 gündür avluda bulunan çantayı kimse almayınca, yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü.

İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.