Cami bahçesinde bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kayseri’de, iki grup arasında cami bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 00:17
Cami bahçesinde bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
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Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Esnaflar Sitesi parkında meydana geldi. 

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Parkın yanında yer alan Esnaflar Sitesi Camii bahçesine taşan kavgada, E.N.A. (16) ve A.T. (17), O.B.’nin bıçak darbeleriyle yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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