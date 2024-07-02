Plajda bıçaklı kavga panik yarattı: 2 yaralının hayati tehlikesi var!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 23:24

Güncelleme: 02.07.2024 - 23:24

Olay saat 18.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler plajında çıktı.

İbrahim G. (46) ile Ercan P.(44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı.

Yaşanan olay ise bir yurttaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

HAYATİ TEHLİKE BULUNUYOR

Kavgada ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.