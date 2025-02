Cami görevlisini darbeden Dünya Kick Boks Şampiyonu, gözaltına alındı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:15

Yenidoğan Mahallesi’ndeki caminin tuvaletine giren Özden, iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Durumu fark eden Osman Amaç, Özden’i uyardı. O sırada ezanın okunmasıyla Amaç, cemaatle birlikte namaz kılmaya gitti.

ÇENESİ KIRILDI, YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Yaklaşık 45 dakika sonra camiden çıkan Osman Amaç, Özden’in saldırısına uğradı. Gardını alan Özden, Amaç’ı yere yatırarak yumrukladı. Ayakkabı çekeceği ile kendini korumaya çalışan Amaç, caminin içine girse de saldırı devam etti. Cemaatin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Hastaneye kaldırılan Amaç’ın çenesinin kırıldığı ve yüzünün sol tarafında kısmi felç oluştuğu tespit edildi. Ameliyata alınan ve platin takılan Amaç, 4 gün hastanede kaldı.

BOKSÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Osman Amaç, emniyete giderek Yavuz Özden hakkında şikayette bulundu.

"KAPILARI TEKMELEYEREK KONTROL ETTİ"

Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum. Kendisine tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu, benlik bir durum olmadığını ve belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim" dedi.

Amaç, "Namazımı kılıp çıktıktan sonra şahsı karşımda gördüm. Bana zaten bir anda saldırdı. Çeneme vurdu, bana attığı yumruk sırasında ben 1 yumruk yedim sandım ama değilmiş. Bana bayağı sallıyormuş. Bu arkadaşın sonradan da boksör olduğunu öğrenmişler. Şu an ameliyat oldum. Çenemde platin var, vida ve lastikler var. 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum. Doktorlar bana ameliyata girmeden yüzümün felç geçireceğini, yüzde 50 ihtimal olduğunu söylediler. Şu an hissetmiyorum" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Temizlik görevlisi Osman Amaç’ı yumruklayarak darbeden Dünya Kick Boks Şampiyonu boksör Yavuz Özden, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özden, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.