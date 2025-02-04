İstanbul Arnavutköy'de kan donduran olay: 16 yaşındaki iki çocuğun kavgası cinayetle bitti!
İstanbul’un Arnavutköy’de 16 yaşında olan 2 arkadaşın kavgası cinayetle sonuçlandı. Çocuklardan biri tartıştığı arkadaşını defalarca kez bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Polis kan donduran olayla alakalı çalışma başlattı.
Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2 Şubat 2025 günü saat 21.30 sıralarında; daha önceden aralarında tartışma yaşanan 2 arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istedi.
Kardeşi B. B. (14) ile buluşma noktasına giden Y. B. (16) arkadaşı olan Y. K. (16) ile buluşup kısa süre konuştuktan tartışmaya başladılar. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Y. K. arkadaşı Y. B.’yi 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Arkadaşının katili olan Y. K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER
Edinilen bilgilere göre, 2 arkadaşın daha önceden de kavga ettiği ve çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı, sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.
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