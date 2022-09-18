Cami inşaatında kubbe iskelesi çöktü: 1’i ağır, 4 işçi yaralı

18 Eylül 2022 Pazar, 13:29

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan 4 işçi, çöken iskelenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.