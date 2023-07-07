Kuran yakmak

07 Temmuz 2023 Cuma

Deliler, fanatik ve Haçlı zihniyetli, aynı zamanda kafadan kontak ve Hıristiyan olduğunu sanan bir yaratık, (pek olası görmüyorum ama) zırdeli bir Musevi ya da bu kılıklara girmiş bir provakatör Kuran yakabilir ama bir laik ve ateist asla ve hiçbir zaman Kuranıkerim yakmaz, yakamaz çünkü böyle bir davranışın Kuran’a, bu kutsal kitaba hakaret, gülünç ve nafile olduğunu çok iyi bilir.

Daha önce, İsveç’te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak’ın Stockholm büyükelçiliğinin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye’nin Stockholm büyükelçiliğinin önünde Kuranıkerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi “güvenlik riski endişelerinin” gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak polisin kararını 4 Nisan’da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi, kararı Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin bu kararını onaylayarak polisin “Kuranıkerim yakma yasağını” 12 Haziran’da kaldırmıştı.

Anadolu Ajansı muhabiri, arasına domuz pastırması koyduğu Kuranıkerim’in birkaç sayfasını yırtarak yakan, “İslamı eleştirme” hedefi güttüğünü ileri süren ve kendisini sosyal medyada “laik ateist” olarak tanıtan Irak kökenli Momika’nın daha önce Kuranıkerim’i yakma eylemleri gerçekleştiren Rasmus Paludan’ı övdüğü ve İslamı İsveç değerlerine tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.

Türkiye’nin Stockholm büyükelçiliği daha önceki benzer eylemlerde olduğu gibi saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Türkiye ve Irak’ın Stockholm büyükelçiliklerinin Kuranıkerim yakılmasına ilişkin önceki başvuruları İsveç polisi tarafından reddedilmiş ancak bu karar mahkeme tarafından iptal edilmişti. İsveç polisi, söz konusu eylemcinin son başvurusunu reddetmedi. Yüksek Yargı, polisin Kuranıkerim yakma yasağını kaldırdı.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre İsveç’in başkenti Stockholm’de Kurban Bayramı’nın ilk günü Kuran yakarak Müslümanların tepkisini çeken Irak uyruklu Salvan Momika, İran destekli Şii Haşdi Şabi çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı’nın eski üyesiymiş.

Bu adam şimdi kendisinin laik ve ateist olduğunu iddia etmekte. Salvan Momika’nın geçmişine dikkat edilecek olursa tam anlamıyla bir provokatör ya da zırdeli olduğuna karar verilebilir. Kuran yakmanın düşünceyi açıklama özgürlüğüyle hiçbir ilişkisi olamaz. Çünkü Kuran ya da Tevrat ve İncil yakma bir düşünsel eylem değildir. Bir tür ırkçı eylemdir. Irkçılık kadar suçtur.

Gelelim Monika’nın laiklik ile ateizm arasında ilişki kurmasına: Cehalet ve deli saçmasıdır. Bir insan aynı anda Müslüman ve laik olabilir. Bunun milyonlarca örneği var. Laik birey dinlere karşı değildir, dine göre devlete, din devletine karşıdır. Ateist de herhangi bir din kitabını yakmaz. Laik ve ateist biri sıradan bir insan değildir, bir din kitabına asla saldırmaz. Bir laik ya da ateist, bir misyoner de değildir. Hiçbir inancı tebliğ etmez. Başkalarının inancına karşı çıkmaz, saygı duyar.

Sonuç olarak Salvan Momika adlı bu adam, laiklik ve ateizm düşmanı fanatik bir İslamcıdır, aşağılık bir provakatördür.