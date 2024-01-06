Cami yıkımına hukuk mücadelesi

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun’un simgeleri arasında gösterilen Site Camisini yıkmak isterken Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB) Samsun Şubesi konuyu yargıya taşımıştı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00
Cami yıkımına hukuk mücadelesi
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Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin belediye lehine karar vermesi üzerine TMMOB konuyu üst mahkemeye taşıdı. Bunun sonucunda Samsun Bölge İdare Mahkemesi, TMMOB’yi haklı bularak, dosyanın tekrar incelenmesi için alt mahkemeye geri gönderdi.

TMMOB Samsun Şube Başkanı Burak Şener, “Samsun’da bu yönetim anlayışıyla Samsun hafızasını temsil eden bir bina kalmayacaktır. Bu cami bizim geçmişimizi hatırlatıyor” dedi. Caminin kubbesinin de özel olduğunu belirten Şener, “Site Camisi o döneme göre çok ileri teknolojiyle yapılmış cami projesidir. Site Cami yıkılması değil teşhir edilmesi gereken bir yapıdır” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise daha şık bir cami yapacaklarını söyledi.


Cami Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP

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