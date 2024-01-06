Cami yıkımına hukuk mücadelesi
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun’un simgeleri arasında gösterilen Site Camisini yıkmak isterken Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB) Samsun Şubesi konuyu yargıya taşımıştı.
Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin belediye lehine karar vermesi üzerine TMMOB konuyu üst mahkemeye taşıdı. Bunun sonucunda Samsun Bölge İdare Mahkemesi, TMMOB’yi haklı bularak, dosyanın tekrar incelenmesi için alt mahkemeye geri gönderdi.
TMMOB Samsun Şube Başkanı Burak Şener, “Samsun’da bu yönetim anlayışıyla Samsun hafızasını temsil eden bir bina kalmayacaktır. Bu cami bizim geçmişimizi hatırlatıyor” dedi. Caminin kubbesinin de özel olduğunu belirten Şener, “Site Camisi o döneme göre çok ileri teknolojiyle yapılmış cami projesidir. Site Cami yıkılması değil teşhir edilmesi gereken bir yapıdır” diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise daha şık bir cami yapacaklarını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- Titanik batığında neden insan kalıntısı yok?
- Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı
- İmamoğlu yeniden İstanbul yolunda