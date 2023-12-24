İstanbul’daki camilerde şehitler için dua edildi
Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda dün 6 asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 12’ye yükseldi. Türkiye şehitlerine ağlarken; İstanbul’daki camilerde şehitler için dua edildi.
İstanbul'daki camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Fatih Camisi'nde, Kuran okunmasının ardından sabah namazı kılındı.
Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
VALİ GÜL DE KATILDI
Sabah namazı buluşmasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında tüm şehitler için tüm camilerde dua edileceğini bildirmişti.
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