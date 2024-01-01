Polisten kaçıyordu: Cami tuvaletinde yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve polis ekipleri tarafından cami tuvaletinde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:30
Polisten kaçıyordu: Cami tuvaletinde yakalandı
Abone Ol google-news

Salihli’de devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsa dur ihtarında bulundu. 

Şüpheli dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kovalamaca sonrası Hamidiye Camisi tuvaletinde yakaladı. 

Şüpheli A.R.’nin (25) yapılan üst aramasında ise yaklaşık 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.R., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Manisa polis cami tuvaleti

İlgili Haberler

Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı

Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Polisle çıkan arbedede vuruldu: Hükümlü hayatını kaybetti

Polisle çıkan arbedede vuruldu: Hükümlü hayatını kaybetti
Polisi öldürmekle suçlanan mahkuma yıllar sonra idam cezası

Polisi öldürmekle suçlanan mahkuma yıllar sonra idam cezası

En Çok Okunan Haberler