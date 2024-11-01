Camide açılan ateş hakkında İsmailağa'dan açıklama: 'Operasyonun bir parçası'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 22:28

Güncelleme: 01.11.2024 - 22:28

Bugün İstanbul Fatih’te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açmıştı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

İsmailağa cemaati konuya ilişkin sosyal medyada açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada özetle şunlar aktarıldı:

"Cemaatimiz özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve organize trollerle sosyal medya üzerinden yürütülen her türlü tezvirat ve karalamaya şahid olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dâhil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz.

Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukukî süreçler yakından takip edilmekle beraber, bugünkü saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır."

Öte yandan cemaat Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan 'liderlik' tartışmalarıyla da sık sık gündem oluyor.