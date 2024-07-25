Camide bıçakla kendine zarar vermek istedi... İmam engelledi!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.K., cami imamı Muharrem Kiraz'ın müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, 22 Temmuz'da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtköy Mahallesi Merkez Camisi'nde meydana geldi.
Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen O.K., arkadaşıyla küstüğü için cami içinde, yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı.
Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.
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