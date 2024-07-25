Camide bıçakla kendine zarar vermek istedi... İmam engelledi!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.K., cami imamı Muharrem Kiraz'ın müdahalesiyle kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:02
Abone Ol google-news

Olay, 22 Temmuz'da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtköy Mahallesi Merkez Camisi'nde meydana geldi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen O.K., arkadaşıyla küstüğü için cami içinde, yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı.

Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.


sakarya haberleri Cami haberleri Cami imamı haberleri İmam haberleri bıçak haberleri

İlgili Haberler

Buckingham Sarayı cami olsun demişti: Radikal İslamcı imam, terör örgütü yönetmekten hüküm giydi

Buckingham Sarayı cami olsun demişti: Radikal İslamcı imam, terör örgütü yönetmekten hüküm giydi
İstanbul Bağcılar'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu!

İstanbul Bağcılar'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu!
Camiler kapatıldı, büyükelçi çağrıldı... Almanya ve İran arasında diplomatik kriz!

Camiler kapatıldı, büyükelçi çağrıldı... Almanya ve İran arasında diplomatik kriz!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler