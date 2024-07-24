İstanbul Bağcılar'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu!

Bağcılar'da bir kişi tartıştığı cami imamını okla vurdu. Okla yaralanan imamı ambulansla hastaneye götürdü. Saldırgan ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:46
İstanbul Bağcılar'da dehşet: Tartıştığı cami imamını okla vurdu!
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Bağcılar Necattin Camisi'nde imamla tartışan kişi, camiden ayrıldıktan bir süre sonra elinde okla geri geldi.

Elindeki okla imamı vuran kişiyi çevredekiler darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OK İMAMIN OMZUNA SAPLANDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri omzuna saplanan okla yaralanan imamı ambulansla hastaneye götürdü. Saldırgan ise gözaltına alındı.


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