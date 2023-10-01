Camide 'faiz' isyanı: Minbere çıktı, vaazı durdurdu

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 01.10.2023 - 12:21

Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde kılınan Cuma namazında hutbe sırasında imam faizin haram olduğunu anlattı. Bir yurttaş ise imama tepki gösterdi.

Yerel basının aktardığına göre, imamın hutbeyi tamamlamasının ardından minbere bir yurttaş çıktı. Faiz konusuna değinen kişi, "Hoca faizin haram olduğunu anlatıyorsun ama gerçeği niye söylemiyorsun, devlet bunu yapıyor. Bunu da desene" ifadelerini kullandı.

O sırada bir başka kişi konuşan şahsa tepki gösterirken konuşmasını sürdürmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisinin aşağı indirdiği şahıs, namazını kıldıktan sonra camiden çıktı.