Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz kredi: Vade kaç ay olacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

EVLİLİK KREDİSİNDE VADE KAÇ AY OLACAK?

150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor. Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine dair detayları, kararın Meclis'e gelmesi ve yasalaşması ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.