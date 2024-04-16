Camide kaçak göçmenleri yakaladı, sürgün edildi: 'Hayal görmüşsün'

İsmailağa Cemaati’nin kullandığı Mekke Nur Camisi'nde 100’den fazla mülteci bulan polisi, imam tehdit etti. Polisin bir gün sonra görevi değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:08
Camide kaçak göçmenleri yakaladı, sürgün edildi: 'Hayal görmüşsün'
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İsmailağa Cemaati’nin kullandığı belirtilen Mekke Nur Camisi'nde 100’de fazla mülteci bulan polisin imam tarafından tehdit edildiği, bir gün sonra da görevinin değiştiği öğrenildi.

Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre, İstanbul Sarıyer’de görevli polis memuru Y.A., 24 Mart’ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelinince kimlik kontrolü yapmak istedi.

"SÜRGÜN MÜ İSTİYORSUN"

Özbekli olduğunu belirten şüpheli, “Pasaportum Mekke Nur Camii’nde, orada kalıyorum. Benim gibi orada yaşayan birçok kişi var” dedi. Bunun üzerine polis Y.A. camiye gitti. Cami içinde arama yaparken imam, polisi tehdit ederek, “Uğraşma burayla, sürgün mü istiyorsun” diyerek tehdit etti.

"BURASI KARARGÂH GİBİ"

Yanında mesai arkadaşı ile rapor tutan Y.A. ekip amirlerine “Burası karargâh gibi” diyerek caminin içerisinde 100’den fazla Özbek, Türkmen ve Tacik göçmen bulunduğunu iletti.

Bir süre sonra amirleri Y.A.’ya işlem yapmaması konusunda baskı yaptı. Polis Y.A. ise hepsi hakkında işlem yaptı, sorguladı. 11’i kaçak çıktı. Dikkat çeken detay ise Mekke Nur Camisi’nin hemen yanında bulunan ve İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan Mekke Nur Kuran Kursu’nun bulunmasıydı. Kursun sosyal medya sayfasında İsmailağa Cemaati’nin aktif olarak camiyi kullandıkları ve cemaatin burada sohbetler yaptıkları biliniyor.

"HAYAL GÖRMÜŞSÜN, SENİN PSİKOLOJİN BOZULMUŞ"

İddiaya göre, ertesi gün İlçe Emniyet Müdürü, Polis Y.A.’yı makamına çağırdı, yaşananları sordu. Müdürün polis memuru Y.A.’ya cevabı “Hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş” oldu.

Bir kulübede nöbet tutması istenen polis, “Ben hata yapmadım, bu görevi kabul etmiyorum” diye yanıt verince, Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde bir süredir baskı aracı olarak kullanılan “silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme” uygulaması, Y.A’ya da uygulandı.


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