Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne yanıt gecikmedi: 'Mürit müridi nasıl ihraç edecek?'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin kendisi hakkında verdiği ihraç kararına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:29
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne yanıt gecikmedi: 'Mürit müridi nasıl ihraç edecek?'
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İsmailağa Cemaati'nde, tarikatlarda şeyhlik makamı için kullanılan 'post' tartışması devam ediyor. Mahmut Osmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaatin başına geçen Hasan Kılıç ile Ahmet Mahmut Ünlü arasında gerilim sürüyor.

İsmailağa Cemaati dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cübbeli Ahmet'in cemaat içinde bölünme çıkarttığı ve tarikat mahremini kamuoyuna yaydığı gerekçesiyle cemaatten ihraç edildiğini duyurdu.

Ahmet Mahmut Ünlü, bugün yaptığı açıklama ile İsmailağa Cemaati'nin kendisini ihraç ettiğine yönelik açıklamasına yanıt verdi. Ünlü, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin" dedi.

"NASIL İHRAÇ EDECEK?"

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamasında yer alan, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti" ifadesine karşı çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu öldükten sonra İsmailağa cemaatinde 'posta oturma hakkının kendisinde olduğunu' belirten Cübbeli Ahmet, 5 gün önce bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti.

Ancak süre henüz dolmadan İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını bildirdi.


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