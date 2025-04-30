Camide namaz kılarken bıçaklı saldırıya uğradı!

Mardin'de Siraç Ö. adlı kişi, camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Camide namaz kılarken bıçaklı saldırıya uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:37

Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de öğle saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Etiketler: #bıçaklı saldırı #Cami #mardin #şüpheli

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