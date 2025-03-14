Sokakta yürürken sırtından bıçaklandı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:57

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:57

Olay, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen T.A., kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. T.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.