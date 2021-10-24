Camide protokol yolu: Kırmızı şeritlerin arasından yürüdüler
Afyonkarahisar'da Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törende Vali, Belediye Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı için protokol yolu oluşturuldu.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Salar Fatih, İsmailköy ve Sahipata erkek Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 155 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenledi.
T24'ten Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre; 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı.
Törenden yansıyan fotoğraflarda, caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilerek bir protokol yolu oluşturulduğu görüldü. Protokole katılanlar, bu yoldan kuran kursu öğrencisi ve velilerini selamlayarak yürüdü. Öte yandan protokoldekiler için hazırlanan altın sarısına boyanmış varaklı koltuklar da dikkat çekti.
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