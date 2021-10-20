CHP'li Özkan: AKP’li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 00:25

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2014 yılında yıktırdığı caminin yerine rezidans yapılmasına ilişkin, “Camiyi yıkanlar, yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı? AKP'li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı. Sürgün edilen camiyi Numan Kurtulmuş açtı” açıklamasını yaptı.

Özkan, sosyal medya hesabından, “Camiyi yıkanlar yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı? AKP'li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı. Sürgün edilen camiyi Numan Kurtulmuş açtı” notuyla paylaştığı bir videoda, şunları söyledi:

Camiyi yıkanlar yerine yapılan rezidansta yerinizi aldınız mı?



AKP'li belediye camiyi yıktı rezidans yaptı. Sürgün edilen camiyi Numan Kurtulmuş açtı. pic.twitter.com/eDjItueqmS — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 19, 2021

'CAMİ KUL HAKKINA, RANTA KURBAN GİTTİ'

“İstanbul Gaziosmanpaşa’daki çifte minareli caminin yıkılarak ranta teslim edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. İlk başvuru İmar Komisyonu’na 2014 yılında yapılmıştı. O zaman belediye başkanı, AK Parti’nin yetkilileri ‘Böyle bir şey yok, cami yıkılmayacak’ demişlerdi. Şimdi caminin eski haline bakın. Şimdi camiyi sürgüne göndererek, caminin yerini değiştirerek kul hakkına, Gaziosmanpaşa yaşayanların hakkına yapılan tecavüzü göstermek istiyorum size. Bakın bu rant merkezli, bu çok katlı yapı camiyi nasıl yerinden etti. Çifte minareli camiyi yıktılar, yıkmayacağız diyorlardı. Kul hakkı yediler, imar rantından yararlanarak rezidansı diktiler. Camiyi nereye gönderdiler? Rezidansın arkasına, benzinliğiin yanına. Peki camiye nasıl gidiyorsunuz? Rezidansın altından geçiyorsunuz. Şimdi size bunu da göstermek istiyorum. Sürgün edilen, yıkılan bir camidir Çifte Minareli Gaziosmanpaşa Camisi. Bu cami kul hakkına, ranta kurban gitmiştir."

'CHP, CAMİNİN YIKILMASINA KARŞI ÇIKTI'

"Numan Bey, sizin vicdanınız var, sizin aklınız var. Bu planlara baksanıza, orayı kirleten, cami kavramımızı kirleten, orayı kul hakkını açan, orayı ranta açanları eleştirin, bunu eleştirenleri değil. CHP, caminin yıkılmasına karşı çıktı. Mecliste ve imar komisyonunda hayır oyu verdi. Siz ne yaptınız? Siz yıkmayacağız dediğiniz camiyi yıktınız şimdi yeni yapılan caminin açılışını yaptınız. Oraya nereden geçtiniz, rezidansın altından mı? O rezidansta sizin de yeriniz var mı? Ey Gaziosmanpaşa Çifte Minareli Camisi’ni yok edenler, o rezidansta yerinizi aldınız mı? Biz o caminin bıraktığı sıcak hatırayı yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Allah rızası için o camide dua etmeye geliriz, biz kulla hakkı yemeden, harama bulaşmadan cami yapmayı da biliriz. Size tavsiyem o sürgüne gönderilen caminin hakkını, hukukunu öbür dünyada nasıl ödeyeceğinizi şimdiden kara kara düşünmeye başlayın. Sayın belediye başkanı, beni davet etmişsiniz, teşekkür ederim. İnanın bu çalıştay olmasaydı mutlaka orada olup, bunları sizin yüzünüze söylemeyi çok isterdim, bunları orada anlatmayı çok isterdim. Ama şimdi teknoloji var, bu olanaklarımızla size gerçekleri, hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Unutmayın, hayat sadece bu dünyadan ibaret değil, öbür dünyada bunların hesabını vermek var, Allah yardımcınız olsun.”