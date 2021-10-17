TÜGVA, cami içinden açıklama yaptı

17 Ekim 2021 Pazar, 20:06

Sosyal medyada sızdırılan belgelerle "devlette kadrolaşma" iddialarının odağına yerleşen iktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), hakkında yapılan haberlere karşı birçok ilde eylem düzenledi.

CAMİDE BASIN AÇIKLAMASI

TÜGVA’nın Hakkari temsilciliğinin düzenlediği eylemde basın açıklamasını camide yaptığı ve fotoğraf çekildiği görüldü.

Söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşan TÜGVA Hakkari temsilciği, yaptıkları paylaşımda, “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” ifadelerini kullandı.