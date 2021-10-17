TÜGVA, cami içinden açıklama yaptı
"Devlette kadrolaşma" iddialarının odağında olan TÜGVA’nın üyeleri, hakkında yapılan haberlere karşı 81 ilde bugün sabah namazında camiye gitti. Hakkari şubesi ise cami içinde basın açıklaması yaparak fotoğraf çekildi.
Sosyal medyada sızdırılan belgelerle "devlette kadrolaşma" iddialarının odağına yerleşen iktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), hakkında yapılan haberlere karşı birçok ilde eylem düzenledi.
CAMİDE BASIN AÇIKLAMASI
TÜGVA’nın Hakkari temsilciliğinin düzenlediği eylemde basın açıklamasını camide yaptığı ve fotoğraf çekildiği görüldü.
Söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşan TÜGVA Hakkari temsilciği, yaptıkları paylaşımda, “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” ifadelerini kullandı.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz.— TÜGVA Hakkari (@tugvahakkari) October 17, 2021
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa,
Denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa..#HakikatKazanacak pic.twitter.com/0RifbD9UZe
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