Camide uyuyan şahıs içeride mahsur kaldı

Eskişehir’de namaz sonrası camide uyuyan ve içeride mahsur kalan şahsı bekçi ekipleri kurtardı.

Camide uyuyan şahıs içeride mahsur kaldı
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:42

Olay, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Camii’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yatsı namazı sonrası bir yurttaş camide uyuyakaldı.

Cemaatin dağılmasının ardından cami yetkilileri kapıları kilitleyince bahse konu şahıs bir türlü içeriden çıkamadı.

Şahıs, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bekçi ekipleri kısa süre içerisinde caminin önüne gelip kapının kilidini açtı. Kimlik bilgilerinin sorgulanması ve üst araması yapılmasının ardından adam serbest bırakıldı.


Etiketler: #eskişehir #Camii

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