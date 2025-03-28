Denizde aranan kişi camide bulundu!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denize girdikten sonra bir daha çıkmadığı değerlendirilerek aranan kişi, 3 kilometre uzaklıktaki camide bitkin halde bulundu.

Denizde aranan kişi camide bulundu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:56

Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı plajında dün öğle saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve sahilde kıyafetleri bulunan Tunç Denizgöçer için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekiplerince, karadan, havadan ve sudan çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kaybolduğu bölgeye 3 kilometre uzaklıktaki Çayağzı köyü camisinde bitkin halde bulunan Denizgöçer, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


İlgili Haberler

Eylemlerin aranan yüzü: Mahmut Tanal sosyal medyada fenomen oldu!

Eylemlerin aranan yüzü: Mahmut Tanal sosyal medyada fenomen oldu!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü, Samsun'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan hükümlü, Samsun'da yakalandı
Kayseri'de eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 226 gözaltı!

Kayseri'de eş zamanlı 'aranan şahıs' operasyonu: 226 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler