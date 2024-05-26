Caminin yardım kasasını kırdı, 15 bin TL çaldı

Manavgat’ta bir caminin yardım kasasını çekiç yardımıyla kıran hırsız kasa içerisinde bulunan 15 bin TL civarındaki parayı aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın daha öncede aynı cami ve çevredeki diğer camilerden hırsızlık yaptığını belirtti.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:27
Caminin yardım kasasını kırdı, 15 bin TL çaldı
Abone Ol google-news

Manavgat’ın Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Kavaklı Camisi’nde kapının kırılarak içeri girildiğini fark eden cami görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede giriş kapısının üst kısmının kırılarak içeri girildiğini ve imam odasında bulunan ve yardımların toplandığı paraların bulunduğu kasanın çekiçle kırılarak açıldığını belirledi.

BOZUK PARALARA DOKUNMAMIŞ

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucu yardım kasasında bulunan 15 bin TL civarında ki nakit paranın çalındığı belirlendi.

Hırsızın kasada bulunan bozuk paraları ise dokunmadığı görülürken, başta kırılan kapı olmak üzere çalınan parayla birlikte verdiği zararın 35 bin lirayı bulduğu belirtildi.

Ekiplerin caminin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucunda şahsın Şahin Mert G. olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK CAMİDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Şahin Mert G.’nin daha önce aynı camiye ve Manavgat’ta değişik camilere defalarca girerek hırsızlık yaptığı ve hırsızlıktan çok sayıda dosyası olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şahin Mert G.’nin cami avlusunda dolaşma ve camiye girme anları saniye saniye görüntülendi.

Şahsın sırtındaki çantayla spor salonuna giden bir vatandaş izlenimi oluştururken, çantada kerpeten, tornavida, çekiç, keski gibi hırsızlıkta kullandığı malzemelerin olduğu bildirildi.


manavgat haberleri Cami haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay'dan ‘ATM'den hırsızlık’ kararı

Yargıtay'dan ‘ATM'den hırsızlık’ kararı
Harçlık aldığı yerde hırsızlık yaptı!

Harçlık aldığı yerde hırsızlık yaptı!
Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı: 12 dönümlük arazide bütün fideler çalındı

Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı: 12 dönümlük arazide bütün fideler çalındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?

MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor

Fındığa ve çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?