Camiye giren hırsız, su parasını çaldı mevlitten kalan ikramları yedi

Camiden 500-600 lira su parası çalan şüpheli, içeride meyve suyu içip kek yedikten sonra çöpünü bırakıp kaçtı.

Camiye giren hırsız, su parasını çaldı mevlitten kalan ikramları yedi
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:03

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Camii'nde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah erken saatlerde camdan içeri giren bir şahıs, önce görevli odasının kapısını kırarak içeriyi aradı.

Daha sonra sebile takılan damacana su için biriktirilen 500-600 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin camide daha önce yapılan mevlitten kalan meyve suyunu içip keki yediği, ardından çöpünü bırakıp kaçtığı görüldü.


Etiketler: #eskişehir #Cami

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