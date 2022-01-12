Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı
İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir tır kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı.
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