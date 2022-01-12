Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir tır kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

IHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:06
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı
Abone Ol google-news

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler