Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:06

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı.