Elektrik zamlarına isyan devam ediyor, yurttaş mum yaktı

13 Şubat 2022 Pazar, 19:27

Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı Atatürk büstü önünde toplanan DEVA Partisinin il, ilçe başkan ve yöneticileri mum yakarak zamları protesto etti.

Yapılan zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle halkın yoksullaştığını belirten DEVA Partisi Ardahan İl Başkanı Candar Yılmaz’ın dün gece yaptığı açıklama şöyle:

"2022 yılının ilk günlerinde tarihimizde görmediğimiz zamlarla yeni yıla girdik. Dünya ve ülkemizi etkisine alan ölümcül pandemi sürecinde ekonomik durumu her gün daha da zora giren esnaflarımız bu zamlarla adeta şoka girmiştir. Esnaf pandemi, yasaklar, kapanma derken şimdi de içinden çıkılmaz doğal gaz, akaryakıt ve elektrik zamları ile bir kez daha çarpılmıştır. Bugün bu acımasız elektrik zammı sonucu vatandaşlar dükkânında ve evinde elektrik düğmesini açamaz hale gelmiş, işyerleri bu zamlarla elektrik kullanamaz duruma düşürülmüştür.

"BU ZAMLAR ACİLEN GERİ ÇEKİLEREK TEMEL ÜRETİM MALİYETLERİ AZALTILMALIDIR"

Esnaf sanatkârlarımız için bundan sonra iflas ve işyeri kapatmadır ve imdat çığlıkları duyulmaya başlanmıştır. Bugün itibari ile toplumun en düşük gelirli grubu ne acıdır ki maalesef ahi ocağı esnaf ve sanatkârlar olmuştur. Doğal gaz, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar sonucu üretim ve imalat maliyetleri şiddetli bir şekilde artmaktadır. Pandemi sürecinde yaşanılan ekonomik kriz ve zamlar nedeniyle işin içinden çıkılamaz hale gelinmişti. Her sektörde üretim-hizmet maliyetlerine eklenen doğal gaz, elektrik, akaryakıtın böyle bir ekonomik krizde düşürülmesi gerekirdi. Bu zamlar acilen geri çekilerek temel üretim maliyetleri azaltılmalıdır. Sanayiden lokantaya, tarımdan sağlığa; bu zamlar tüm sağlanamayan dengeleri alt üst edecektir. Ne üreticinin ne de vatandaşın; bu zamlara ne de bu zamlar sonucu üretilen malları almaya gücü yoktur. Acil ekonomik eylem planlarına ihtiyaç vardır.

"HALKA ACIMAYAN BU YÖNETİME DUR DENİLMELİ"

Durdurulamayan dolar, dengelenemeyen ekonomi hayatımızı alt üst etmiştir. Ecza depolarında ilaç bulunamamaktadır. Artık insani giderlerimizi karşılayamıyoruz. Ekmek kuyruklarını bitirdik diye övünen iktidar bir antibiyotiğe bir ateş düşürücüye muhtaç etmiştir. Türkiye genelini ilgilendiren zamları il bazında değerlendirecek olursak, 20 yıllık iktidarlık sürecinde Ardahan’a tek fabrika dahi kuramayan hükümet; Ardahan’dan göçü engelleyememiştir. Bölgesel olarak üretim merkezlerine olan uzaklığı sebebiyle demirden sebzeye her ürüne ekstra nakliye bedeli eklenmektedir. Bu zamlar Ardahan’ı çaresiz hale getirecektir. Ayrıca 6 ayı kış ile mücadele ve -30 dereceleri bulan soğuklarda afet bölgesi ilan edilmesi gerekirken zam üstüne zamlar halkımızı çaresizliğe sevk etmektedir. Bu kadar soğuk bir memlekette sanayi de ısınma yapılmadan nasıl üretim yapılabilir? Ya da bu zamlara rağmen yapılan üretimde ürün fiyatları kaçları bulacaktır? Bu üretici elindeki pahalı ürünü nasıl satabilecektir? Üretici böyle ekonomide ne kadar ayakta durabilecektir? Nüfusunun yüzde 60’ı tarım ve hayvancılıkla geçindiği Ardahan’da artan tarım makine ekipman tutarları, mazot, yem, gübre ve veteriner masrafları, tarım kredi kooperatiflerinin alacaklarını ertelememesi ve icraları çiftçilerimizi çıkmaza sürüklemiş ve maalesef intihalar başlamıştır. Artık halkına acımayan bu yönetime dur denilmelidir.

"ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

HES yapacağız diyerek yönü değiştirilen akarsularımız neye yaramıştır? HES'lere rağmen elektrik fiyatları neden bu denli artırılmıştır? Doğal gaz bulduk diye anlatılan hikayeler ne zaman son bulacaktır? Kömür ton fiyatları 4 bin TL’yi bulmuştur. 3+1 bir dairenin ısınması 1000 TL’yi geçmekte, vatandaşlarımız için artık ev ve işyerlerinde soba kurma ve tezek yakmak kaçınılmaz son olacaktır. 2 katlı bir restoranın geçen ay 8 bin TL gelen elektrik faturası bu ay 17 bin TL gelmiştir. Anladığımız hükümet esnafın kepenk kapatmasını istemektir. Akıl almaz bu durum sadece kapanan bir restoranda zaten işsizliğin arttığı bir dönemde 10 kişinin daha işinden olması demektir. Bu süreçte ülke yöneten hükümetimizden derhal elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarını geri çekmesini acilen talep ediyor ve içimizi rahatlatacak mesaj bekliyoruz. Yaşanabilir, nefes alabileceğimiz sürdürülebilir bir esnaf/ekonomik destek paketinin çok acil ama çok acil hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Hükümetten bu zor günlerde özellikle esnafımızın kredi faizlerinin silinerek mevcut borçların 2023 yılı başına kadar ertelenmesini sigorta ve BAĞ-KUR gibi aylık ödemelerin altı ay ertelenmesini bekliyoruz.”