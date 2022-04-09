Çamura saplanan leyleği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çamura saplanan leyleğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

AA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:57
Çamura saplanan leyleği itfaiye kurtardı
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Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir leyleğin çamurda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardıkları leyleği, üzerindeki çamuru temizledikten sonra tedavisi için Ormanya'ya götürdü.

Leyleğin kurtarılma anına ilişkin görüntü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.


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